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02:29, 26 сентября 2023
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Ида Галич опубликовала селфи в кружевном белье

Ида Галич опубликовала селфи в кружевном белье

© Фото: @galichida

33-летняя телеведущая и блогер Ида Галич опубликовала селфи в кружевном белье. Снимком она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В кадре блогер позирует перед зеркалом, стоя на коленях в нижнем белье черного цвета. В своем Telegram-канале она уточнила, что впервые перестала набирать вес в отпуске благодаря правильному режиму питания.

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