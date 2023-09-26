33-летняя телеведущая и блогер Ида Галич опубликовала селфи в кружевном белье. Снимком она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В кадре блогер позирует перед зеркалом, стоя на коленях в нижнем белье черного цвета. В своем Telegram-канале она уточнила, что впервые перестала набирать вес в отпуске благодаря правильному режиму питания.