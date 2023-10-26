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12:50, 26 октября 2023
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Ида Галич раскрыла свои секреты красоты

Ида Галич раскрыла свои секреты красоты
© Фото: Telegram-канал Иды Галич

Свои секреты красоты раскрыла «Газете.Ru» блогер и телеведущая Ида Галич.

«Я не верю в изменения и трансформацию без работы над собой — в первую очередь с точки зрения эмоционального интеллекта. Считаю, что все начинается с головы», — сказала знаменитость, отметив, что последние полтора года занимается своим ментальным здоровьем.

По мнению Галич, если внутри сформировался запрос «выглядеть хорошо», все сложится. При этом артистка призвала ежегодно проходить чек-ап у врачей и не запускать болезни, купируя их в начальной стадии. «Для меня красота — это прежде всего здоровье: здоровые волосы, зубы, кожа, тело», — пояснила она.

Ранее Ида Галич опубликовала селфи в кружевном белье.

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