Ида Галич раскрыла свои секреты красоты

Свои секреты красоты раскрыла «Газете.Ru» блогер и телеведущая Ида Галич.

«Я не верю в изменения и трансформацию без работы над собой — в первую очередь с точки зрения эмоционального интеллекта. Считаю, что все начинается с головы», — сказала знаменитость, отметив, что последние полтора года занимается своим ментальным здоровьем.

По мнению Галич, если внутри сформировался запрос «выглядеть хорошо», все сложится. При этом артистка призвала ежегодно проходить чек-ап у врачей и не запускать болезни, купируя их в начальной стадии. «Для меня красота — это прежде всего здоровье: здоровые волосы, зубы, кожа, тело», — пояснила она.

Ранее Ида Галич опубликовала селфи в кружевном белье.