Москвич придумал способ гулять с ребенком лежа и попал на видео

Россиянин придумал способ гулять с ребенком лежа и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?» На кадрах мужчина на спине лежит на детской площадке под качелями и, не поднимаясь, раскачивает ребенка.

«Когда сильно устал, но нужно покачать ребенка», — подписали публикацию администраторы канала.

Увиденное рассмешило пользователей сети. «Идеальное решение. Главное не забыться и голову не поднять», «Отец года», «Мило», «Лайфхак», «Как до него такое дошло?» — прокомментировали юзеры.