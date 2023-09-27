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08:29, 27 сентября 2023
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Москвич придумал способ гулять с ребенком лежа и попал на видео

Москвич придумал способ гулять с ребенком лежа и попал на видео

© Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»

Россиянин придумал способ гулять с ребенком лежа и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?» На кадрах мужчина на спине лежит на детской площадке под качелями и, не поднимаясь, раскачивает ребенка.

«Когда сильно устал, но нужно покачать ребенка», — подписали публикацию администраторы канала.

Увиденное рассмешило пользователей сети. «Идеальное решение. Главное не забыться и голову не поднять», «Отец года», «Мило», «Лайфхак», «Как до него такое дошло?» — прокомментировали юзеры.

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