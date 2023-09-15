Группа «Ленинград» высказалась об отмене концерта в Москве

Об отмене концерта в Москве высказался фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров на официальной странице коллектива в соцсети «ВКонтакте». Он сообщил, что организатор внезапно отменил шоу в «Лужниках», сославшись на «не зависящие от него причины».

«Нами пока не получен оригинал официального уведомления об отмене концерта, и я, Сергей Шнуров и группировка "Ленинград", как всегда, готовы к выступлению, но, судя по всему, мероприятию действительно не суждено состояться в грядущие выходные», — рассказал Шнуров.

Музыкант отметил, что постарается добиться скорейшего возврата средств за билеты зрителям, добавив, что готов обратиться с этим вопросом в суд. «Я надеюсь, что заранее внесенные мной на депозитный счет суда денежные средства позволят компенсировать расходы тех, кто принимал участие в подготовке концерта и, в первую очередь, конечно, расходы зрителей», — заявил он.