«Выкатила дыни!» Грудь Костенко продолжает расти

Грудь модели и блогера Анастасии Костенко, которая в мае 2023 сделала маммопластику, а затем забеременела, продолжает расти. Знаменитость поделилась бэкстейджем со съемки на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Костенко позировала перед объективом камеры в длинном красном платье с разрезом от бедра и длинных перчатках. Волосы она оставила распущенными, уложив их легкой волной, а в макияже сделала акцент на губы, накрасив их красной помадой.

«Выкатила дыни!», «Глаз не оторвать», «Вы шикарны», «Как всегда, роскошно», «Очень красиво», «Красиво, женственно», «Мечта, а не фигурка», — написали поклонники.

Ранее обсуждалось, что грудь Костенко снова увеличилась.