Лактация после пластики? Грудь Костенко снова увеличилась

Лактация после пластики? Грудь жены футболиста Дмитрия Тарасова, модели Анастасии Костенко снова увеличилась. Об этом она рассказала в личном Telegram-канале.

«Что на данный момент происходит с грудью? Вполне ожидаемо — готовится к лактации. Плюс два в размере. Но мне нестрашно. После того, как она в третью беременность с нулевого увеличилась до 4,5 и уменьшилась обратно, вообще спокойно. Тем более, после предположений моего доктора. В конце концов, скорректируем, если что не так, но чувствую, что все будет топ, как и всегда», — написала она.

Костенко также отметила, что у нее появилась «апельсиновая корка», с которой она борется с помощью скрабов, масел, массажей и кремов. По ее словам, эту беременность можно назвать адекватной.

Ранее в четвертый раз беременная Костенко поделилась лайфхаками от токсикоза.