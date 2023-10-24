«Грудь дышит»: Наталья Штурм выставила на продажу свой эротический бюстгальтер

57-летняя певица Наталья Штурм выставила на продажу эротический бюстгальтер. Соответствующее объявление она сделала на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Продаю собственный эротический бюстгальтер без чашечек, на косточках. Чашек нет, грудь дышит», — описала товар исполнительница. К объявлению она приложила собственное фото топлес в продаваемом белье. Штурм также отметила, что вещь идеально подойдет для свидания, свадьбы, подарка на День Святого Валентина, юбилея и Хэллоуина.