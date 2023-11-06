Громко урчит живот? Как избежать неловкости на работе или в компании

Провоцирующие урчание в животе продукты перечислил в разговоре с «Мослентой. Онлайн» кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Рустем Садыков. Избежать неловкости на работе или в компании поможет исключение некоторых продуктов.

«Урчание в животе может поставить человека в неловкое положение, хоть это и весьма естественный процесс. К примеру, может стать очень стыдно, если этот звук раздастся на весь офис. А ведь причиной может стать употребление ряда продуктов. Исключите их из рациона — и не будет проблем!» — заявил врач.

Так, молочные продукты могут вызывать урчание в животе у людей, которые не переносят лактозу, а продукты из зерновых — у тех, кто не переносит глютен.

Газированные напитки провоцируют урчание из-за содержания углекислого газа — он может вызвать расширение желудка и кишечника, а фаст-фуд — из-за высокого содержания жиров и сахара, замедляющих процесс переваривания пищи.

Кофе стимулирует работу желудка и кишечника, поэтому тоже приводит к урчанию, рассказал специалист.