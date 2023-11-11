Грибы прямиком из леса к новогоднему столу? Вы удивитесь, но это реально. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

Речь идет об опенке зимнем, который обычно собирают с конца октября по ноябрь. «Но и зимой, зная, где он растет, можно из интереса "наколоть" свежих грибов. Окончание сезона — ранняя весна, все выжившие грибы дорастают, рассевают споры и — до осени», — говорится в сообщении.

Опята зимние растут на валежных лиственных деревьях, имеют черную бархатную ножку, светлые пластинки и слизистую желтую шляпку. Жителей столичного региона предупредили, что выбирать грибы стоит внимательнее, поскольку у них много несъедобных и даже ядовитых двойников.

Ранее сообщалось о том, что на полу в квартире жителя Подмосковья выросли грибы.