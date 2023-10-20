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23:59, 20 октября 2023
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На полу в квартире жителя Подмосковья выросли грибы

На полу в квартире жителя Подмосковья выросли грибы
© Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Дома у жителя одного из подмосковных ЖК комфорт-класса на полу выросли грибы. Он снял видео из квартиры, ролик опубликовали в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Мужчина пояснил, что уже второй месяц он не может дождаться ремонта канализации и за это время в его жилище выросли грибы и поселились мухи.

«Несколько раз в день приходится сливать ведра с нечистотами. Испорчены стены, новый ремонт. При этом аварийный ремонт обязаны выполнять за три дня», — пожаловался владелец квартиры.

По его словам, канализационную трубу в квартире прорвало еще в августе, после чего он оставил заявку на ремонт своей управляющей компании. Те, в свою очередь, отправили мужчину разбираться напрямую с застройщиком.

Специалисты компании застройщика несколько раз переносили визит, но так и не приехали на вызов.

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moslenta.online, 2023 г. 18+

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