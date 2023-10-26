Грибников столичного региона предупредили об опасности

Об опасности предупредили грибников столичного региона в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

«Сбор грибов — одно из самых опасных занятий, и недостаток знаний и опыта в этом деле может обернуться трагедией. Некоторые виды непригодных для употребления в пищу грибов трудно распознать, они практически неотличимы от съедобных аналогов», — рассказал курирующий Комлесхоз зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

До сих пор в лесах Подмосковья плодоносят грибы, при этом многие из них схожи со съедобными. Так, ложная лисичка, ложный опенок, ложные волнушки, бледная поганка зеленовато-серая могут нанести серьезный вред здоровью человека и даже привести к летальному исходу.

Кроме того, грибникам стоит быть острожными в лесу: дни становятся короче, шансы заблудиться возрастают. Важно предупреждать родных о месте сбора грибов, запоминать ориентиры и возвращаться до темноты.