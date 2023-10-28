Полосатая метровая незваная гостья напугала москвича в его собственной квартире

Москвич обнаружил метровую змею в своей квартире на юге столицы. Незваная гостья напугала горожанина, который не ожидал встретить ее дома, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Ситуация произошла в районе Орехово-Борисово. Мужчина вызвал спасателей, которые смогли заманить полосатую бело-коричневую змею в контейнер. В результате никто не пострадал, а рептилию передали в столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Ранее москвичи нашли на кухне экзотическую змею, которую случайно привезли с собой из Таиланда.