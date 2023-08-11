Госпитализированная после аварии Лада Дэнс впервые обратилась к поклонникам

Госпитализированная после аварии певица Лада Дэнс впервые обратилась к поклонникам. На личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она поблагодарила их за поддержку в трудную минуту.

«Дорогие мои, любимые! Мне пока морально сложно быть активной в сети. Но я читаю ваши добрые слова, и они дарят мне силы», — подчеркнула Дэнс.

Артистка отметила, что медики оказывают ей максимально возможную помощь, и как только самочувствие позволит, она даст официальный комментарий по поводу случившегося 5 августа ДТП.