Вы не поверите! Любимый многими горячий напиток может быть вреден для здоровья

Вы не поверите, но дюбимый многими горячий напиток может быть вреден для здоровья. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Юлия Вереина.Специалист предупредила об опасности злоупотребления чаем.

«Чрезмерное употребление чая может вызвать дисбаланс в работе желудка и кишечника. Танин, один из основных компонентов чая, может негативно влиять на питательную среду в желудке, вызывая дискомфорт и даже болезненные ощущения после приема пищи», — сказала она.

Кроме того, из-за мочегонного эффекта напиток приводит к обезвоживанию, а из-за содержания кофеина может вызвать нервное возбуждение и бессонницу. Еще нельзя запивать чаем витамины и оральные контрацептивы, поскольку он нарушает всасывание препаратов в организме, отметила Вереина.

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