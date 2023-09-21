Оксана Самойлова озвучила гонорар своих детей за пятерки

Гонорар своих детей за пятерки озвучила в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), блогер, модель, жена рэпера Джигана, многодетная мать Оксана Самойлова.

«Я разработала свою систему финансовой мотивации. Главное и самое важное правило — прекратить давать деньги детям просто так, не покупать просто так игрушки и другие хотелки. Кормить, одевать, любить, развлекать, естественно, надо, но на все свехпотребности ребенок уже зарабатывает», — написала знаменитость.

Самойлова призналась, что расчет в ее семье идет каждую неделю. За пятерку ее дочери-школьницы получают 500 рублей, за четверку — 200. За тройку начисляется штраф в размере 500 рублей, а неисправленная двойка обнуляет весь доход за семь дней. Есть возможность еще подзаработать: за идеальный порядок в комнате на протяжении недели дети зарабатывают 2000 рублей.

Максимальный уровень старания, азарт и интерес к учебе обеспечен, заверила блогерша. По словам Оксаны, это ее экспериментальный метод, который показывает отличные результаты в ее семье.