Голый торс 56-летнего Филиппа Киркорова удивил поклонниц

В ролике певец, одетый в брюки и распахнутую рубашку, продемонстрировал пресс. «Завидуют лучшим, обсуждают лучших», — подписал он пост.

Многие комментаторы оценили преображение артиста. Они написали, что Киркоров находится в отличной форме и выглядит моложе своих лет. Однако некоторые раскритиковали новый имидж певца. «Стал каким-то неживым», «Это ненастоящие кубики на животе, а контурная липосакция», — написали они.