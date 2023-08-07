13:01, 07 августа 2023
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Голый торс 56-летнего Филиппа Киркорова удивил поклонниц
© Кадр: @fkirkorov
Голый торс продемонстрировал на видео 56-летний певец Филипп Киркоров в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Внешний вид артиста удивил поклонниц.
В ролике певец, одетый в брюки и распахнутую рубашку, продемонстрировал пресс. «Завидуют лучшим, обсуждают лучших», — подписал он пост.
Многие комментаторы оценили преображение артиста. Они написали, что Киркоров находится в отличной форме и выглядит моложе своих лет. Однако некоторые раскритиковали новый имидж певца. «Стал каким-то неживым», «Это ненастоящие кубики на животе, а контурная липосакция», — написали они.