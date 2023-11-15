Часто беспокоят головные боли? Есть неочевидная причина недуга. Ее в программе «О самом главном» назвали главврач Клинической больницы №1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко и кардиолог Елена Коршун.

Головные боли могут возникать, если в мозг попадает недостаточное количество кислорода, отметила Коршун. Это может происходить при атеросклерозе. Тогда сосуды становятся менее эластичными и пропускают меньше крови, питающей организм кислородом. Развитие этого заболевания, в свою очередь, провоцирует повышенный уровень холестерина.

По словам Шаповаленко, при таких изменениях в сосудах появляется тяжесть в голове, иногда с пульсирующей головной болью.

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