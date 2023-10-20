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08:10, 20 октября 2023
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Голова не болит: как избежать мигрени в период магнитных бурь

Голова не болит: как избежать мигрени в период магнитных бурь

© Фото: Matteo Vistocco / Unsplash

Способы избежать мигрени или минимизировать головные боли в период магнитных бурь назвала врач-терапевт Севинч Алиева. Ее цитирует портал «А теперь внимание!»

«Нужно пить больше чистой воды. Не менее полезно соблюдение режима сна и отдыха. Не стоит есть много соленой пищи — она возбуждает нервную систему. Углеводы лучше ограничить, а фруктов, овощей и витаминов употреблять побольше», — посоветовала она.

По словам Алиевой, наибольший дискомфорт во время магнитных бурь ощущают люди с хроническими заболеваниями, страдающие от депрессии, а также беременные женщины.

Негативное влияние магнитных бурь может проявляться в слабости, быстрой утомляемости, сонливости и панических атаках.

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