Потратил миллионы! На что спустил первые деньги участник детского шоу «Голос»?

На что спустил первые заработанные деньги участник детского шоу «Голос», 19-летний певец Акмаль Ходжаниязов? Как признался сам исполнитель в интервью Super.ru, он приобрел новый автомобиль.

По словам Ходжаниязова, китайский Zeekr обошелся ему в восемь миллионов рублей. «Хочется, конечно, себе лакшери машину и нанять водителя, чтобы сидеть сзади, решать дела. Но пока что таких дел даже нет», — признался в разговоре с журналистами исполнитель. Он также рассказал, что в ближайших планах у него покупка собственной квартиры.