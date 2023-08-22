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20:31, 22 августа 2023
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Годовалая девочка получила отек Квинке после укуса гадюки в Подмосковье

Годовалая девочка получила отек Квинке после укуса гадюки в Подмосковье
© Фото: Bouke ten Cate / Wikimedia

Годовалая девочка получила отек Квинке после укуса гадюки в подмосковном Одинцово, сообщает Telegram-канал Mash.

По имеющейся информации, инцидент произошел в селе Захарово. Змея укусила ребенка за ногу, когда та играла в траве. Пострадавшая сразу почуствовала себя плохо, у нее участилось дыхание, а на месте укуса появилось красное пятно. Маленькую пациентку экстренно госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава, в настоящий момент состояние девочки оценивается как удовлетворительное, медики продолжают следить за ее состоянием.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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