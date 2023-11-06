«Почувствовала гнев людей!» Фигуристку Медведеву затравили в Азии

Фигуристка Евгения Медведа в интервью «Ленте.ру» вспомнила, как столкнулась с травлей в Азии во время пандемии. По ее словам, тогда она столкнулась с предвзятым отношением.

«Я застряла в Японии на три месяца. И там-то я почувствовала гнев людей. «А, иностранка, к нам приехала, коронавирус нам привезла», — говорили мне», — пожаловалась спортсменка. По словам Медведевой, в Японии она даже столкнулась со слежкой.

Кроме того, в чужой стране фигуристке пришлось тяжело без привычной русской еды. «Поэтому не смогла бы постоянно жить в Азии», — заключила она.