12:30, 06 ноября 2023
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«Почувствовала гнев людей!» Фигуристку Медведеву затравили в Азии
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Фигуристка Евгения Медведа в интервью «Ленте.ру» вспомнила, как столкнулась с травлей в Азии во время пандемии. По ее словам, тогда она столкнулась с предвзятым отношением.
«Я застряла в Японии на три месяца. И там-то я почувствовала гнев людей. «А, иностранка, к нам приехала, коронавирус нам привезла», — говорили мне», — пожаловалась спортсменка. По словам Медведевой, в Японии она даже столкнулась со слежкой.
Кроме того, в чужой стране фигуристке пришлось тяжело без привычной русской еды. «Поэтому не смогла бы постоянно жить в Азии», — заключила она.