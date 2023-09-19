Певица Глюкоза поборола свою фобию

В боязни змей призналась в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза.

«Я действительно боюсь змей. Неприятно их видеть, трогать, чувствовать, как они ползают по тебе…» — объяснила свои ощущения артистка.

Вместе со своей старшей дочерью Лидией Глюкоза отправилась, предположительно, в зоомагазин. Поборов фобию, она взяла змею небольшого размера в руки. Произошедшее она сняла на видео и показала подписчикам.

«Ощущения были не самые приятные, но я смогла!» — заявила она.