Люди
17:32, 19 сентября 2023
1 мин.

Певица Глюкоза поборола свою фобию

Певица Глюкоза поборола свою фобию

© Кадр: @glukozamusic

В боязни змей призналась в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза.

«Я действительно боюсь змей. Неприятно их видеть, трогать, чувствовать, как они ползают по тебе…» — объяснила свои ощущения артистка.

Вместе со своей старшей дочерью Лидией Глюкоза отправилась, предположительно, в зоомагазин. Поборов фобию, она взяла змею небольшого размера в руки. Произошедшее она сняла на видео и показала подписчикам.

«Ощущения были не самые приятные, но я смогла!» — заявила она.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.