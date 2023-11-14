«Жарко стало!» Глубокое декольте Туктамышевой взбудоражило поклонников

Селфи с глубоким декольте опубликовала в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) известная фигуристка Елизавета Туктамышева. Снимок взбудоражил поклонников.

«Немного разогреем этот мрачный денек», — подписала фигуристка фото, на котором позирует в желтом жилете с расстегнутой молнией. Откровенный образ Туктамышева дополнила укладкой и макияжем.

«Красотка», «С таким декольте день уже как в Сахаре», «Хороша», «Жарко стало», «Секси», — отреагировали подписчики на снимок звезды.

Ранее провокационное заявление о Туктамышевой сделал известный журналист Отар Кушанашвили. «Это та, с которой я давно хотел переспать. Очень хочется пригласить ее на танец», — заявил 53-летний ведущий.