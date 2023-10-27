«У Весов и Водолеев жизнь превратится в сказку». Павел Глоба дал прогноз на день

Сегодня, 27 октября, три знака зодиака обретут гармонию, сообщил астролог Павел Глоба «Ретро FM». По его словам, жизнь Весов, Скорпионов и Водолеев может превратиться в сказку.

Весам и Скорпионам сейчас сопутствует удача в рабочих делах. Весам рекомендуется заручиться поддержкой коллег и партнеров, а Скорпионам — выполнить максимум поставленных задач.

Водолеи могут достигнуть высот, однако им придется продемонстрировать усердие, заявил Глоба. Некоторых представителей этого знака ждет повышение по работе.