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13:35, 27 октября 2023
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«У Весов и Водолеев жизнь превратится в сказку». Павел Глоба дал прогноз на день

«У Весов и Водолеев жизнь превратится в сказку». Павел Глоба дал прогноз на день

© Фото: Vedrana Filipoviс / Unsplash

Сегодня, 27 октября, три знака зодиака обретут гармонию, сообщил астролог Павел Глоба «Ретро FM». По его словам, жизнь Весов, Скорпионов и Водолеев может превратиться в сказку.

Весам и Скорпионам сейчас сопутствует удача в рабочих делах. Весам рекомендуется заручиться поддержкой коллег и партнеров, а Скорпионам — выполнить максимум поставленных задач.

Водолеи могут достигнуть высот, однако им придется продемонстрировать усердие, заявил Глоба. Некоторых представителей этого знака ждет повышение по работе.

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