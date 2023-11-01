Главный сезонный продукт от депрессии. Одно здоровье!

Главный сезонный продукт, который может спасти от депрессии, в беседе с РИАМО назвала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«Высокое содержание магния в тыкве помогает справляться с депрессией, беспокойством и в целом полезно для здоровья нервной системы», — рассказала специалист. Кроме того, этот продукт выводит из организма лишнюю жидкость, а также повышает гемоглобин и понижает давление.

При этом врач предупредила, что не стоит употреблять продукт в больших количествах, так как это может привести к метеоризму и проблемам с кишечником.