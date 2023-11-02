«Плохо будет всем!» Главный раввин России наконец высказался про Дагестан

Про беспорядки в столице Дагестана наконец-то высказался главный раввин России Берл Лазар. Его цитирует РБК.

«Надо постараться сделать все, чтобы пропаганде ненависти не было места в нашей стране. Россия веками была сильной и единой именно благодаря тому, что ее народы умели выстроить свои отношения на основах дружбы и взаимоуважения. Если сейчас эти отношения окажутся взорваны, плохо будет всем», — заявил Лазар.

Раввин считает, что инцидент в аэропорту Махачкалы связан с другими событиями в стране. Он напомнил, что аналогичным нападениям подверглись еврейский культурный центр в Нальчике и гостиница в Хасавюрте.

В то же время он оспорит утверждения о том, что нападавшие хотели навредить израильтянам, ведь в самолете, который летел из Тель-Авива в Махачкалу, были в основном россияне, а культурный центр в Нальчике к Израилю отношения вообще не имеет: его строили местные евреи для своей общины.

«Какое, спрашивается, отношение к действиям Израиля имеют разграбление магазинов в махачкалинском аэропорту и град камней в российских полицейских? Нет, тут не в Израиле дело и не в Ближнем Востоке, там своих проблем хватает. Наша проблема — это проблема воспитания. Что-то реально изменилось на Северном Кавказе. И не в лучшую сторону», — подчеркнул Лазар.