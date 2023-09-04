Главный педиатр Москвы назвал продукты для полезного перекуса в школе

Продукты для полезного перекуса в школе РИА Новости назвал главный педиатр московского департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов.

По словам специалиста, для школьного перекуса можно использовать продукты с большим содержанием белка: яйца, курицу, индейку, телятину, сыр. Стоит добавить фрукты и овощи, богатые клетчаткой: нарезанные яблоки, груши, огурцы, сладкий перец, листовой салат. Ягоды или помидоры в учебное учреждение лучше не брать, так как ребенок может испачкаться.

В качестве легкого перекуса подойдут орехи, цукаты и сухофрукты. За счет содержания в них цинка, триптофана и железа они восполнят энергию ребенку, пояснил врач. Из напитков он посоветовал негазированную воду и домашние компоты.