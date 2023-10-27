Главные ошибки влюбленных от Лабковского. Эти советы помогут сохранить отношения

Главные ошибки влюбленных назвал психолог Михаил Лабковский в своем Telegram-канале. Эти советы помогут сохранить отношения.

Многие люди воспринимают любовь как что-то страстное и трагичное, но это в корне неправильно, подчеркнул психолог. Например, зачастую человек в отношениях ждет, что его обязательно будут ревновать.

Иногда влюбленные считают, что партнер обязан отказаться от своих целей и планов ради них. Такие люди ждут полного слияния с возлюбленным/возлюбленной, а более здоровые формы отношений считают ненастоящей любовью.

«Друзья, это не так. Жертвы, страдания, бесконечные требования к настоящей любви отношения не имеют», — подчеркнул Лабковский.

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