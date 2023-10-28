Главные ошибки при похудении. Зная их, вы сохраните здоровье

Главные ошибки, которые люди допускают при похудении, перечислила в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. Первая из них — выполнять только кардиотренировки, без силовых.

Доктор объяснила, что тело быстро привыкает к кардиотренировкам, из-за чего со временем, чтобы добиться улучшений, придется либо увеличивать нагрузку, либо менять режим тренировок.

«Самый правильный вариант — наращивать темпы постепенно и добавлять в программу силовые упражнения, например, отжимания и приседания», — пояснила она.

При этом кардиотренировки не должны быть слишком долгими и интенсивными, так как они могут истощить организм. Подобное перенапряжение приведет лишь к потере мышечной массы, подчеркнула врач.

Кроме того, утомительное кардио наносит вред суставам, и в какой-то момент боль может приобрести постоянный характер.

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