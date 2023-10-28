Люди
21:05, 28 октября 2023
1 мин.

Главные ошибки при похудении. Зная их, вы сохраните здоровье

Главные ошибки при похудении. Зная их, вы сохраните здоровье

© Фото: Unsplash

Главные ошибки, которые люди допускают при похудении, перечислила в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. Первая из них — выполнять только кардиотренировки, без силовых.

Доктор объяснила, что тело быстро привыкает к кардиотренировкам, из-за чего со временем, чтобы добиться улучшений, придется либо увеличивать нагрузку, либо менять режим тренировок.

«Самый правильный вариант — наращивать темпы постепенно и добавлять в программу силовые упражнения, например, отжимания и приседания», — пояснила она.

При этом кардиотренировки не должны быть слишком долгими и интенсивными, так как они могут истощить организм. Подобное перенапряжение приведет лишь к потере мышечной массы, подчеркнула врач.

Кроме того, утомительное кардио наносит вред суставам, и в какой-то момент боль может приобрести постоянный характер.

Ранее эндокринолог предупредила об опасности жиросжигателей для здоровья.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.