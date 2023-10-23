Жена Безрукова назвала главное преимущество Москвы перед европейскими столицами

Главное преимущество Москвы перед европейскими столицами назвала в интервью «Москвич Mag» жена актера Сергея Безрукова, режиссер и сценарист Анна Матисон. По ее мнению, Москва точно выигрывает по уровню комфорта и сервиса.

«Я помню свое недоумение, когда первый раз оказалась в европейской столице и, оказывается, поесть в любое время суток там можно только в «Макдоналдсе». А у меня такая специфика работы, что смена длится 12 часов минимум. Когда освобождаюсь — все закрыто. А в выходные закрыты все магазины. Я так и не ответила себе на вопрос, когда же совершать покупки, если ты сам работаешь», — рассказала Матисон.

Ранее известный политический деятель, журналист Анатолий Вассерман сравнил Москву с израильским Тель-Авивом.