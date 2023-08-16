Главная сваха страны объяснила нежелание молодежи создавать семью

Нежелание молодежи создавать семью объяснила в личном Telegram-канале главная сваха страны Роза Сябитова.

«Как психолог понимаю, почему молодежь испытывает эмоции гнева, когда слышат слова агитации на тему о традиционных ценностях. Чаще всего о них рассуждают люди, которые трижды разведенные или напротив страдающие в отношениях», — написала знаменитость.

Сябитова также отметила, что молодые люди не хотят семью и потому, что у многих есть психологическая травма из-за печального родительского опыта. По словам свахи, выросшие без отца девушки не верят мужчинам, а парни, глядя на своего отца, которого не уважает собственная жена, считая его недоумком, боятся женится. Отказом от брака молодежь пытается оградить себя от проблем.