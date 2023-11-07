Главная ошибка худеющих. Добавьте это немедленно!

Главную ошибку худеющих назвала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. В своем Telegram-канале эксперт рассказала, что стоит добавить в рацион питания немедленно.

Медик пояснила: многие из тех, кто начинает ограничивать свое питание с целью сбросить лишний вес, едят много овощей, при этом исключая из рациона белок. Это, по словам эндокринолога, в корне неверно, так так именно белок участвует в образовании новых клеток и гормонов, поддерживает иммунитет, а также устраняет отеки.

«Белок нужно есть в каждый прием пищи, минимум три раза в день. Суточная норма — один грамм белка на один килограмм веса», — пояснила эксперт.

Павлова напомнила, что белок содержится в красном мясе, которое можно употреблять около трех раз в неделю, твороге, вареных яйцах, рыбе и мясе птицы. Однако легче всего из белковых продуктов организм усваивает сою.

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