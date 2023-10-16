Стало известно о смерти композитора Геннадия Гладкова

Известный композитор, народный артист России Геннадий Гладков умер на 89-м году жизни. Об этом стало известно в понедельник, 16 октября, от его помощника и менеджера Малика Аминова, передает ТАСС.

О причинах смерти не сообщается. Место и дата похорон будут названы позже, сказал Аминов агентству.

Композиции Геннадия Гладкова звучат в легендарных фильмах «12 стульев», «Собака на сене», «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «После дождичка в четверг», «Человек с бульвара Капуцинов» и других.