Доктор Гинзбург раскрыл два правила для похудения и поддержания веса

Два правила для похудения и поддержания веса раскрыл врач-диетолог Михаил Гинзбург в своем блоге «Яндекс.Дзен». Прежде всего, он призвал не отвлекаться во время еды.

Доктор отметил, что редко у кого получается полностью сосредоточиться во время приема пищи. Однако можно постараться есть медленнее и концентрироваться на вкусе блюда, таким образом насыщение произойдет быстрее.

«Второе правило: если не можешь устоять перед лакомствами, тортами и мороженым, просто перестань это покупать и перестань это готовить. Лакомства можно по-прежнему. Но когда они не маячат перед глазами, воздерживаться значительно проще», — порекомендовал Гинзбург.