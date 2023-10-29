Есть в каждом доме. Гинеколог Волкова назвала главный продукт для похудения

Главный продукт для похудения в своем Telegram-канале назвала известная врач-гинеколог Екатерина Волкова. По ее словам, это овощи, которых ежедневно необходимо съедать около 500 граммов.

«Овощи нормализуют функцию ЖКТ не только за счет поддержания нормальной флоры. Клетчатка увеличивает объем стула и поддерживает нормальную перистальтику кишечника, что помогает профилактировать запоры», — пояснила она.

Специалист подчеркнула, что именно овощи помогают похудеть, так как в их составе преобладает клетчатка. Она дает организму насыщение, при этом содержит мало калорий. Кроме того, овощи способствуют поддержанию нормальной микрофлоры кишечника и выступают источников витаминов.

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