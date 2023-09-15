Гепатолог перечислила основные риски для здоровья печени

Основные риски для здоровья печени перечислила в беседе с «Газетой.Ru» врач-диетолог, гепатолог Наталья Панина. Прежде всего она назвала лишний вес: при ожирении может развиться сахарный диабет, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.

Жир, откладывающийся в печени, повреждает ее клетки, что может привести к воспалению. Кроме того, негативно повлиять на печень могут лекарства. Врач подчеркнула, что назначать медикаменты и их дозировку должен только специалист: если не следовать предписаниям врачей, может развиться токсический гепатит.

Любой алкоголь в любых дозах вреден для печени, напомнила Панина. Суточные дозы более 40 граммов для мужчин и более 20 граммов для женщин опасны, а регулярное употребление спиртного может привести к циррозу, предупредила гепатолог.

Богатая животным жиром пища и трансжиры способствуют повышению «плохого холестерина», что тоже чревато проблемами с печенью и сердцем, заключила она.