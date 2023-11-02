От чего в России пытается избавиться гендиректор «Дождя» Синдеева? Масштабы вас удивят!

Коттеджи расположены в элитном поселке «Никольская слобода», на Рублевке и Новой Риге. Первый из них планируют продать за 25 миллионов долларов, хотя изначально выставляли его за 18 миллионов. Лот представляет собой 115 соток с собственным лесом, бассейном и домом для прислуги. Внутри основного строения расположена личная библиотека и множество других комнат.

Второй дом планируют продать за 35 миллионов долларов. По данным источника, он похож на сказочный замок Disney (правда, не достроенный), стоящий на шести гектарах земли. С суммой продажи третьего лота на данный момент не могут определиться. Известно, что этот участок меньше двух предыдущих.

Ранее стало известно, что музыкант Андрей Макаревич (признан иностранным агентом) избавился от последней недвижимости в России.