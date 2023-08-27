Гастроэнтеролог раскрыл полезную утреннюю привычку

Полезную утреннюю привычку раскрыл «Вечерней Москве» врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов. Он посоветовал выпивать стакан теплой воды натощак.

«Некоторым это помогает легче сходить в туалет. Объяснение этому очень простое: жидкость, когда попадает в организм, запускает серию рефлексов, которые ускоряют перистальтику кишечника. Поэтому вода помогает содержимому быстрее покинуть организм», — рассказал эксперт.

При этом врач посоветовал с осторожностью пить воду с лимоном по утрам. Фруктовая кислота может вызвать раздражение стенок желудка у людей с язвами и эрозиями. Такую воду лучше пить через трубочку, чтобы не разрушать эмаль зубов, отметил Харлов.