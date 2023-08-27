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10:01, 27 августа 2023
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Гастроэнтеролог раскрыл полезную утреннюю привычку

Гастроэнтеролог раскрыл полезную утреннюю привычку

© Фото: engin akyurt / Unspalsh

Полезную утреннюю привычку раскрыл «Вечерней Москве» врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов. Он посоветовал выпивать стакан теплой воды натощак.

«Некоторым это помогает легче сходить в туалет. Объяснение этому очень простое: жидкость, когда попадает в организм, запускает серию рефлексов, которые ускоряют перистальтику кишечника. Поэтому вода помогает содержимому быстрее покинуть организм», — рассказал эксперт.

При этом врач посоветовал с осторожностью пить воду с лимоном по утрам. Фруктовая кислота может вызвать раздражение стенок желудка у людей с язвами и эрозиями. Такую воду лучше пить через трубочку, чтобы не разрушать эмаль зубов, отметил Харлов.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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