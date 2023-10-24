Гастроэнтеролог оценила допустимость запивания еды водой

Допустимость запивания еды водой оценила в личном Telegram-канале врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

«Есть мнение, что, запивая еду, мы разбавляем концентрацию желудочного сока, а значит, ухудшаем процесс переваривания. Те, кто с этим не согласен, утверждают, что вода во время еды стекает по малой кривизне желудка и попадает сразу в кишечник», — написала врач.

От воды во время или сразу после еды начинает распирать желудок, а значит, она все же задерживается в нем, отметила Лебедева. Поэтому риск, что уменьшится эффективность желудочного сока, есть. В идеале можно пить за 20 минут до еды и через один-два часа после. Это позволит не снизить моторную функцию желудка, избежать дискомфорта и перегрузки других органов ЖКТ.

Но воздерживаться от воды за едой важно только по возможности. По ее словам, при недостаточном выделении слюны допустимо во время трапезы выпить до 100 миллилитров жидкости.

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