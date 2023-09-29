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02:28, 29 сентября 2023
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43-летний Михаил Галустян опубликовал фото из тренажерного зала

43-летний Михаил Галустян опубликовал фото из тренажерного зала

© Фото: @m_galustyan

43-летний телеведущий и актер Михаил Галустян показал фото из тренажерного зала. Снимок он опубликовал в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Артист сделал селфи в зеркало в спортзале. Он позировал у одного из тренажеров в майке черного цвета и серых шортах. На руки у него надеты черные перчатки. Видно, что Галустян немного сменил имидж: он еще больше опустил бороду.

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