43-летний Михаил Галустян опубликовал фото из тренажерного зала

43-летний телеведущий и актер Михаил Галустян показал фото из тренажерного зала. Снимок он опубликовал в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Артист сделал селфи в зеркало в спортзале. Он позировал у одного из тренажеров в майке черного цвета и серых шортах. На руки у него надеты черные перчатки. Видно, что Галустян немного сменил имидж: он еще больше опустил бороду.