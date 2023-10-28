Зла не хватает. Оскандалившийся Галкин спел песню Цоя для иностранной публики

Песню известного российского музыканта Виктора Цоя «Звезда по имени Солнце» спел на одном из своих концертов для иностранной публики оскандалившийся юморист Максим Галкин (признан иностранным агентом), высмеивающий россиян на своих выступлениях. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Самые СЛИВки».

«А как вам такой Виктор Цой в исполнении иноагента Галкина?» — поинтересовались администраторы канала.