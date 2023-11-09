Галкин не бедствует! Сколько получает юморист за один концерт в Дубае?

Юморист Максим Галкин (признан иностранным агентом) не бедствует за границей! Продюсер Евгений Морозов рассказал aif.ru, сколько уехавший из России артист получает за один концерт.

«Не скажу точно, сколько будет стоить его корпоратив, но могу предположить, что на Кипре за мероприятие он может получить 35 тысяч евро, в Дубае — все 50 тысяч. Деньги здесь есть», — заявил он.

По словам Морозова, Галкин популярен среди русскоязычной аудитории в указанных странах. Ему обеспечены концерты в течение ближайших 10 лет, считает продюсер.

Ранее стало известно, в каких условиях Галкин проживает на Кипре.