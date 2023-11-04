«Каждые 10 метров камеры». Как живется Галкину в роскошной вилле на Кипре?

О том, как юмористу Максиму Галкину (признан иностранным агентом) живется в роскошной вилле на Кипре, рассказал aif.ru его сосед, бизнесмен из Лимассола. Он заявил, что у Галкина, его супруги Аллы Пугачевой и у их двух детей есть кипрское гражданство.

«Есть информация, что еще в 2017 году Галкин купил виллу, неподалеку от [жилого комплекса] "One" — в одном районе. Это логично, человек богатый, да и жена у него небедная. Я часто езжу мимо этой виллы, и то, как она охраняется, говорит о многом. Зеленая изгородь в три этажа, камеры через каждые 10 метров», — поделился собеседник издания.

Мужчина утверждает, что видел Галкина в окрестностях виллы. По его словам, юморист сидел на переднем сидении автомобиля рядом с водителем. Задние стекла машины были затонированы.

«А не так давно в этих же окрестностях видели роскошный Rolls-Royce с номером 555. Все же знают, что Алла Борисовна любит эту модель авто, также затонированный сзади, только водитель за рулем был», — рассказал сосед звездной четы.

Ранее Галкин показал, куда уехал из Израиля. Сейчас артист живет в элитном комплексе «One».