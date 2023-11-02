Роскошный вид из окна! Галкин показал, куда уехал из Израиля

Сам жилой комплекс расположен на береговой линии, с балкона апартаментов российских звезд открывается вид на Средиземное море. В ролике мельком виден интерьер квартиры: кондиционер и книжные полки на стене жилой комнаты.

Ранее Галкина заметили в кипрском аэропорту с дочерью Лизой, но без жены и сына.