13:00, 02 ноября 2023
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Роскошный вид из окна! Галкин показал, куда уехал из Израиля
© Кадр: @maxgalkinru
Шоумен и юморист Максим Галкин (признан иностранным агентом) раскрыл свое местонахождение, показав роскошный вид из окна своих апартаментов. Сейчас он живет в элитном комплексе «One» в городе Лимасол на Кипре. Ролик он опубликовал на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Сам жилой комплекс расположен на береговой линии, с балкона апартаментов российских звезд открывается вид на Средиземное море. В ролике мельком виден интерьер квартиры: кондиционер и книжные полки на стене жилой комнаты.
Ранее Галкина заметили в кипрском аэропорту с дочерью Лизой, но без жены и сына.