«Проснулась в синяках» Что произошло с Идой Галич?

Блогер Ида Галич посетовала подписчикам на свое состояние. В своем Telegram-канале знаменитость рассказала, что после празднования дня рождения супруги ресторатора Бориса Зарькова встала с утра с синяками.

«После дня рождения Ирины Зарьковой проснулась вся в синяках. Это уже какая-то традиция?)» — рассказала Галич. Звезда интернета в шутку предположила, что об нее на счастье бьют посуду.

Подписчики в комментариях выдвинули свою версию случившегося. «Видимо, это следы жарких танцев», «Классика. Я после вечеринки тоже вся побитая. Уверена, дело в танцах», — написали поклонники.

Ранее Галич рассказала о своей жертве ради любви.