«Господь, убей меня сейчас!» Личная жизнь режиссера Гай Германики круто изменилась

Личная жизнь режиссера фильма «Все умрут, а я останусь» и сериала «Школа» Валерии Гай Германики круто изменилась. После четырех лет брака она разошлась со своим супругом, предпринимателем Денисом Молчановым.

«Мы расстались. Журналисты, не звоните мне, эту тайну вам доверит только тот, кто ее знает. Развод может убить меня, как ружье, но если я сниму фильм про себя, я смогу все. Господь, убей меня сейчас, и я умру с радостью, если я была неверной и злой женой», — написала режиссер в своем Telegram-канале.