Увела из семьи? Гагарина вышла в свет с новым избранником
© Кадр: @woman_ru
Спустя три года после развода с фотографом Дмитрием Исхаковым известная российская певица Полина Гагарина впервые вышла в свет с новым избранником. Возлюбленные попали на видео, опубликованное в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) издания Woman.ru.
Известно, что долгое время артистке приписывали роман с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым, однако эти слухи так и не подтвердились официально. На юбилее МХТ имени А.П. Чехова Гагарина появилась под руку с танцором из своего коллектива Станиславом Миковым.
В СМИ писали, что до Гагариной Миков находился в серьезных отношениях со своей коллегой Оксаной Стратулат. Официально они отношения не регистрировали, но танцор называл ее супругой, а подписчики считали их семьей. В какой-то момент он удалил из соцсетей все совместные фото с Стратулат, появились слухи о его неверности.
Ранее стало известно, что 40-летний актер Жидков собрался жениться на 23-летней ростовчанке.