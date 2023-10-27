Увела из семьи? Гагарина вышла в свет с новым избранником

Известно, что долгое время артистке приписывали роман с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым, однако эти слухи так и не подтвердились официально. На юбилее МХТ имени А.П. Чехова Гагарина появилась под руку с танцором из своего коллектива Станиславом Миковым.

В СМИ писали, что до Гагариной Миков находился в серьезных отношениях со своей коллегой Оксаной Стратулат. Официально они отношения не регистрировали, но танцор называл ее супругой, а подписчики считали их семьей. В какой-то момент он удалил из соцсетей все совместные фото с Стратулат, появились слухи о его неверности.

Ранее стало известно, что 40-летний актер Жидков собрался жениться на 23-летней ростовчанке.