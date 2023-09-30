Россияне сравнили сына Жанны Фриске с его кузиной

Музыкант Наталья Фриске сравнила дочь с сыном своей сестры, певицы Жанны. Фото детей она опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Многие пишут, что Лу и Платоша похожи. Как думаете?» — спросила подписчиков знаменитость. Она сделала коллаж из фотографий своей полуторагодовалой дочери Луны и племянника Платона в том же возрасте (сейчас мальчику 10 лет).

«Конечно, похожи. Ваши гены», «Очень похожи. Глазки и носик один в один», «Сразу видно, что ближайшие родственники», «Ваша порода. 100 процентов», «Разрез глаз один в один», «Глаза и носик одинаковые», «Сразу видно, что это брат и сестра», «Как родные», — прокомментировали россине. Некоторые юзеры посчитали, что дети разные. По их мнению, Луна похожа на бабушку, а ее кузен Платон — на родителей.

Двоюродные брат и сестра никогда не встречались, сообщила Наталья в сторис. «Очень надеюсь, что вы когда-нибудь познакомитесь и будете дружить, поддерживать друг друга», — написала она.