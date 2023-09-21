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04:06, 21 сентября 2023
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Пользователи сети раскритиковали новые откровенные фото Инстасамки

Пользователи сети раскритиковали новые откровенные фото Инстасамки

© Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Серией новых откровенных фото поделилась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) известная певица Инстасамка (Дарья Зотеева). Пользователи сети раскритиковали образ звезды.

«С каждым днем все хуже», «Вот, что происходит, когда ты слишком рано становишься известным», «Кринж», «Дно все ниже», «Резиновая Зина», — прокомментировали юзеры.

На кадрах артистка позирует в укороченном лонгсливе с большим вырезом на груди. Соски закрыты наклейками в форме звезд.

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