Пользователи сети раскритиковали новые откровенные фото Инстасамки

Серией новых откровенных фото поделилась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) известная певица Инстасамка (Дарья Зотеева). Пользователи сети раскритиковали образ звезды.

«С каждым днем все хуже», «Вот, что происходит, когда ты слишком рано становишься известным», «Кринж», «Дно все ниже», «Резиновая Зина», — прокомментировали юзеры.

На кадрах артистка позирует в укороченном лонгсливе с большим вырезом на груди. Соски закрыты наклейками в форме звезд.