Фото 55-летней певицы Валерии в купальнике возмутило поклонников

Фото в купальнике опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 55-летняя певица Валерия.

«Лето подходит к концу, оставив нам прекрасные воспоминания», — подписала снимок, на котором изображена в бикини и парео, артистка. Она добавила, что даже на отдыхе всегда поддерживает ЗОЖ и не забывает про тренировки.

Увиденное возмутило поклонников Валерии. «Женщина всегда должна быть загадкой. Зачем же выставлять все напоказ?», «Да что же это такое?! Все наши женщины раздеваются, чтобы показать свое тело! Даже если есть фигура, не стоит этого делать!» — написали мужчины в комментариях.

В то же время большинство женщин поддержали певицу. «Желаю всем такую красивую и молодую бабушку, как Валерия!», «Девочка 20 лет! Лицо, фигура… Как вы прекрасны! Пример для всех! Вы умница!», «Классная, стройная красотка! Завидуйте все молча», «Смотрю и кайфую! Вы наш мотиватор», — отметили они.

«Огнище ты мое», — отреагировал на публикацию супруг Валерии, продюсер Иосиф Пригожин.